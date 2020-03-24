高雄市長韓國瑜現面臨罷免危機，資深媒體人陳揮文認為，罷免案很有可能通過，建議韓國瑜參選2022的台北市長。此番言論引發網友熱議，多數認為韓國瑜若真的揮軍北上，「我覺得會上耶」。

陳揮文在網路節目中提到，韓國瑜應該選台北市長，「而且韓國瑜也選得上」，因為柯文哲要交棒給黃珊珊或高嘉瑜，國民黨若提名韓國瑜應該會贏。

此事也在PTT引發熱議，網友Molester5566表示，韓國瑜2020總統大選在台北市拿了68萬票，是非常高的數字，且以韓國瑜的能力，能完全拿到所有藍軍的票，看北市的造勢場就知道了，北市支持韓國瑜的人比韓黑想得還多，加上民眾黨肯定派人參選，非藍軍的票會被瓜分，就算是陳時中來選也一樣，「所以我想不到韓總會輸的可能性。」

網友seabox則表示，一時的失敗不算什麼，何況距離2022還有兩年，國民黨在台北的鐵票比率比高雄多太多了，且白綠不可能再合作，黃珊珊不會有綠粉票，因此韓國瑜的優勢太多了，只要沒負面新聞根本很穩定。

另一名網友jeanvanjohn也認為韓國瑜會上，以韓國瑜總統大選在台北市的得票率42.1%，超過68萬票來看，比過去連勝文、丁守中高，如果對手是黃珊珊、民進黨，韓國瑜只要拿70萬票以上就很容易當選，換言之，他只要鞏固基本盤就可以了。

(中時電子報)