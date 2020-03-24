國民黨議員詹江村經常開直播與網友討論時事，然而，有網友問及，看詹江村直播，不知道江是不是跟高雄市長韓國瑜太久，「講話跟痞子一樣」。對此，詹江村則表示，很多網友洗版帶風向修理他，「不過不容否認，全台灣的民意代表，懂得善用科技工具， 與時俱進，利用直播，將自己為民喉舌的影響力，發揮至極致的，有幾個人贏過我？」網友則大讚村長「接地氣」。

網友nyu5765在PTT發文指出，剛剛看詹江村的直播，發覺詹江村村長484跟韓國瑜太久，講話跟痞子一樣，越來越沒品，像個鄉巴佬。

詹江村則在臉書針對此事回應，他表示，他深夜12：00的直播，就是那麼多人看；平均線上同時人數，都能維持2～3千人以上！很多電視台，同時段的線上人數，都沒有他多，他就是一個人的陽春政治平台！

「我是一個政治工作者， 工欲善其事必先利其器 ，沒錯，直播就是我的工具！」詹江村認為，領人民納稅錢的政治工作者，除了實務上的選民服務，還必須為民喉舌，而直播就是最有效率的現代工具！他感嘆表示，PTT每個星期都要修理他好幾次，底下都會有很多館呆留言，洗版帶風向修理他！「不過不容否認，全台灣的民意代表，懂得善用科技工具， 與時俱進，利用直播，將自己為民喉舌的影響力，發揮至極致的，有幾個人贏過我？」

網友也力挺村長，並紛紛回應「可見台灣素質差的人是越來越多。村長不要理會這些人」、「你依然是桃園戰神」、「論政治人物能在直播贏過村長的大概只有韓國瑜吧 或是賴清德」、「村長的直播無遠弗屆！連在芝加哥的村姑也每天必聽」、「每天晚上不聽村長談時事，就會渾身不對勁」、「這些人不懂，這個叫接地氣懂不懂！親和力才夠」、「你的真誠及執著就是我們所崇拜和佩服的」、「村長真的是很棒的民意代表」、「繼續做對的事！村長加油」、「剩不到幾台可以看到公平正義」。

(中時電子報)