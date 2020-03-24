北美AM市場近年來維持3～5％的穩定成長，不過，由於歐美各地今年3月後新冠疫情升溫，導致陸續封城、封州，民眾外出減少，汽車碰撞事故機率下降，使得AM市場今年恐怕出現衰退。其中，東陽(1319)近兩年AM產品出貨優於OE，使得今年營運表現將受到壓抑。

東陽去年AM市場旺季帶動下，單季營收58.41億元，年增5％，優於預期，但因匯損，稅後淨利5.03億元，年增3.8％，每股盈餘0.85元。2019年營收216.12億元，年減6.1％，主要大陸車市不佳，OE表現疲弱，全年虧損0.4億元，但毛利較高的AM事業佔比提升下，稅後淨利19.84億元，年增3％，每股盈餘3.35元。

今年大陸因疫情延後開工，車市銷售更大幅衰退，需求部分預估至第2季後逐步回升，大陸車市供給及需求面均受到新冠疫情影響下，法人預估今年東陽大陸OE事業仍不易回升。

東陽AM事業占營收比重約7成，去年北美需求增溫，新興市場區域拉貨成長，2019年AM事業營收成長4.9％，今年疫情擴展到歐美地區，各國經濟活動快速降溫，法人認為將影響第2季後的民間消費力，AM成長動能今年恐會煞車。

(時報資訊)