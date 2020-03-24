因新冠狀病毒疫情重創國內外需求，日本3月服務業與製造業活動分別創下歷來與約10年來最嚴竣的萎縮，使經濟大幅衰退的風險升高。

au Jibun Bank日本3月製造業採購經理人指數（PMI）初值為44.8 ，較2月終值47.8進一步下滑，創下2009年4月來新低。其中，因國內外客戶需求疲軟，總新訂單分項指數創下2009年3月來新低。其他如就業和整體產出等分項指數亦進一步下跌。

3月服務業PMI初值為32.7，較2月的46.8大幅惡化，創下自2007年9月展開這項服務業景氣調查以來的最低點。綜合PMI初值為35.8，較2月終值47.0顯著下滑，並創下2011年4月來新低。

負責調查的財經數據服務公司IHS Markit表示，數據顯示日本經濟在3月陷入「急劇衰退」，且主要由服務業帶動下挫。如果新冠肺炎疫情持續升高，經濟損害可能遠超出迄今所見，尤其是如果東京奧運會被迫延期。

(時報資訊)