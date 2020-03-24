新北果菜公司推出蔬果組合袋。（新北市果菜公司提供／王揚傑新北傳真）

因應新冠肺炎疫情延燒，新北果菜公司為方便民眾採購蔬果，今（24）日起推出蔬果組合袋半買半送，新鮮當季的蔬果綜合包最低價只要200元起，民眾可電洽預購。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，過去果菜公司協助銷售農友生產過剩產品，多採大型拍賣活動以優惠價格吸引消費者，但今年受疫情影響，群聚行活動恐成為防疫破口，新北果菜轉型改以點到點預購模式，以小規模的團購網絡，深入各個鄰里、公所與社區銷售當季新鮮蔬果，並避免民眾外出，未來若疫情舒緩，還可以結合展售活動與網路團購全力協助農友銷售農產品，開拓更多元的銷售管道減輕農友負擔。

新北果菜公司表示，百元蔬果袋每周推出不同品項，水果組合包含有3種當季水果，蔬菜組合包有菇類、有機蔬菜及根莖瓜果等。

另清明節將至，本周還加碼推出蘋果、肚臍橙、木瓜、奇異果等心意包300元及加量彭湃包500元清明節四果組合，有興趣的民眾歡迎上新北果菜公司臉書或電洽（02）8965-1000轉分機176。

(中時 )