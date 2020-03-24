大馬女神何戀慈（原藝名：何念茲）因新冠肺炎影響，馬來西亞從3月18日到31日實施「限制活動令」，全國封城只好宅在家，她苦中作樂拍攝居家防疫影片，立即獲得廣大網友迴響，她說：「會規劃多拍家居的日常生活，專注在自己的Youtube頻道上，主要希望讓粉絲更了解動態和私底下真實的我是長甚麼樣子。」

何戀慈也不忘分享，在家裡除了健身、就是下廚，更抽空開發自己的新技能，像是彈吉他，還有聽更多的音樂，對於疫情影響，籌備中的新歌也只能暫時停擺， 「希望這段時間在家也能讓自己有進步，而不是只是在家浪費時間」，希望馬來西亞能平安度過這波疫情。

日前台灣頒布禁止外籍人士入台，何戀慈無奈表示感覺會有很長的一段時間不能進台灣，好想念台灣的美食，「最近還因為太想吃，跟著網路上的食譜做了臭豆腐，但還是失敗，味道差太多了，只能希望疫情趕快好轉，可以早日和台灣的歌迷朋友見面，並吃到連作夢都會想吃的臭豆腐。」

何戀慈表示很想念台灣的美食，尤其是最愛的臭豆腐。（圖／RED PEOPLE提供）

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(中時電子報)