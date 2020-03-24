兒童節連假遊走馬瀨農場，兒童及4月壽星免費入場，露營、住宿也都有優惠。（走馬瀨農場提供／劉秀芬台南傳真）

兒童節連假即將到來，台南市農會走馬瀨農場為了推廣戶外旅遊，鼓勵遊客踏青健身，4月2日～5日4天連假期間，12歲以下之兒童以及4月壽星者，出示相關證件，一律免費入場。

台南市農會總幹事吳正仁表示，除了兒童免費入場，更推出早鳥健康專案，兒童節連假4月2日～5日上午10點59分前入場，門票享早鳥價100元。上午11點過後，則入場門票為國民健康價200元。

走馬瀨農場許場長哲鳴表示，配合連假，農場推出「戶外宿健康」大手牽小手戶外露營趣活動，4月2日～5日露營位健康價300元。

不想露營的遊客，農場也推出「2020童遊趣」住宿方案，原房價再降1折，以兩人房的價格即可免費升等為4人房房型。度假木屋為獨立式冷氣系統，不必擔心與其他旅客共用空調之問題。

清明兒童節連假期間，大草區設親子互動時間，讓大人小孩奔跑、流汗、增強抵抗力。除了親子活動外，4月2日至5日於鄉村劇場表演烏克蘭特技秀、4月4日至5日圓形廣場演出精彩之哈薩克飆馬特技秀。

走馬瀨場區面積廣達120公頃，其中40公頃為紐西蘭牧野草原，更有長達1.2公里森林浴步道，濃郁天然的芬多精，自然蟲鳥鳴交響樂，適合農牧體驗及生態旅遊。

(中時 )