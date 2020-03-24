桃園監理站以透明塑膠片及海綿黏貼DIY製作防護面罩，提供考官於汽車考驗時使用。(監理站提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園監理站服務櫃台也張貼起保護透明膠膜。(監理站提供／蔡依珍桃園傳真)

防疫「罩」得住！新冠肺炎疫情持續延燒，桃園監理站每日進出人數超過上千人，所需的醫療口罩及清潔用品成本也不斷攀升，桃園監理站以透明塑膠片及海綿黏貼DIY製作防護面罩，提供考官於汽車考驗時使用，在節省成本前提下，防疫也能做到滴水不漏。

防疫總動員，桃園監理站除第一線服務同仁皆配戴口罩、護目鏡外，服務櫃台也張貼起保護透明膠膜，即日起更全面提升防疫能量，縮減出入口改由正門口進出外，對於進出辦公室人員進行全面管制，無論是員工或洽公民眾，在進入辦公室前都必須量測額溫及進行手部消毒，同時也增加辦公區域每日消毒次數。

因汽車考照考官往往和考生待在同一台車上，就算車窗搖下來非密閉空間，駕駛和副駕駛座仍距離相近，監理站把汽車考照考官及考生納入防疫一環，監理站同仁發揮巧思，使用透明塑膠片及海綿，DIY黏貼製作防護面罩，提供考官於汽車考驗時使用，避免飛沫傳染，也要求考生配戴口罩及搖下車窗使車內空氣流通，期望這樣的防疫措施能讓考生考試安心、安心考試。

桃園監理站站長林正郎再次呼籲，此時正值防疫非常時期，請大家共體時艱，平時要「勤洗手」，減少觸碰眼口鼻，才能遠離疫病，全面做好防疫工作。

(中時 )