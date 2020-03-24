春暖花開，清明連假也即將到來！現在因疫情不能去國外，不妨走訪台灣，看看美麗寶島！台灣各地花朵盛放！趁著連續假期，旅遊平台KKday精選全台私房景點，到戶外跑跳「花式遊台灣」。如到司馬庫斯位賞瀑布直下、走訪台中薰衣草森林、花蓮七星潭露營趣

新竹尖石｜司馬庫斯。（圖取自KKday官網）

司馬庫斯位於新竹尖石，是著名的泰雅族部落。隱身在雲霧與高山中，而有「上帝的部落」之美稱。早期因沒有電力供應而遺世獨立，在這神秘的部落中，巨木群圍繞，夏天可觀賞落差高達20公尺的壯闊瀑布，秋冬則可見滿山遍野的楓紅，四季都令人心曠神怡。

浪漫台中一日遊｜薰衣草森林。（圖取自KKday官網）

KKday推薦搭乘舒適專車的繽紛台中之旅。走訪浪漫的薰衣草森林、中社花市，欣賞萬紫千紅的花海與熱門打卡景點「彩虹眷村」，在童趣可愛的壁畫前留影，最後再到高美濕地欣賞落日餘暉，花少少的預算就可以在國內體驗深度之旅，輕鬆出遊，享受旅行的愜意！

宜蘭東澳｜露境東岳露營趣。（圖取自KKday官網）

放假時刻就應該到大自然的戶外走走，KKday整理以懶人露營為宗旨的親子Glamping，露營新手也不用擔心搭棚紮營的繁瑣！願森林佔地面積廣大，視野遼闊寬敞，身在其中就像是被夢幻的森林圍繞著，營區中在還藏有幾座湖泊，讓平時身處在城市喧囂的旅人們，可以得到短暫的寧靜與清幽。露境東岳位於宜蘭東澳，則以「簡單帶輕鬆露」的理念，為第一次接觸露營的旅客提供最方便又舒適的選擇。

踏浪星辰露營 Camp 位於花蓮縣大漢村，距離七星潭僅 100 公尺，住宿可通花園，並設有露台和觀光旅遊櫃台。營地提供免費私人停車位，並設有息區和免費 WiFi，戶外區有細白沙坑、樹屋溜滑梯、盪鞦韆等遊樂設施，營主還有養小兔、小貓等動物，這個假期帶著一家大小一起來看海踏浪、撿小石頭，體驗大海星空零距離露營的愜意時光吧！

澎湖水上活動｜生態浮潛＋SUP 立式划槳體驗。（圖取自KKday官網）

海上戶外體驗也是連假正合適的出遊好選擇！近年來開始流行SUP 立槳衝浪，這項運動結合衝浪和帆船滑行的原理，讓划行者站立板上手持一槳左右交替划動，有著高度安全性，同時又能以無污染環保的方式探索台灣的水域，用不同的視角看見墾丁的海岸線，或立或坐、要躺要趴都隨心所欲，邊玩邊欣賞身邊風景！

前往離島也有趣！預訂行程享受湛藍清澈的澎湖海域划水的樂趣，在專業教練指導下進行生態浮潛或嘗試安全又刺激 SUP 立式划槳體驗，體驗從海中看陸地之美，欣賞美麗的海岸線，吸收海洋的氣息及感受心靈的放鬆！

然近來新冠肺炎疫情仍在，提醒大家，搭乘大眾運輸工具出遊、賞花、看展時最好也能戴口罩，也要勤洗手、多運動增加免疫力！也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)