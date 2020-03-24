空中巴士宣佈，在對廠區進行嚴格的健康與安全檢查之後，該公司在法國與西班牙的廠區已從23日起部份復工，進行生產與組裝工作。此外，空中巴士將支援全球對抗新冠肺炎危機的努力，上周以試用飛機自天津載運約兩百萬個口罩到歐洲。

空中巴士與夥伴密切合作，在維持業務進行的同時確保員工健康與安全。為了執行這些措施，空中巴士在法國與西班牙的生產與組裝廠房需要暫時停工四日。只有在符合衛生、清潔、以及自我保持距離的新健康與安全規定，同時保持營運效率的條件之下，這些工作場所才能重新開放。

空中巴士將在不全面停工之下，在所有設施執行以上規定。

關於全球的非生產性工作，空中巴士將繼續支援員工在家工作。執行以上規定之後，部份員工將被要求返回辦公室執行業務。在二月間，空中巴士位於天津的飛機組裝線曾因新冠肺炎暫時停工，現已復工運作。

空中巴士將支援各國衛生、緊急與公共服務單位，運用空中巴士飛機、直昇機、衛星與服務達成重要任務。近日以來，該公司已向歐洲多國醫院與公共服務單位捐贈數千個口罩，並且派出試飛用機從中國大陸供應商載運大量物資。上週末，空中巴士派出A330-800試飛用機，從天津載運約兩百萬個口罩前往歐洲，大部份將捐贈法國與西班牙當局。空中巴士未來將執行更多類似班機。

空中巴士將致力確保員工的健康與安全，同時維持將產品與服務交付客戶的能力。

(工商 )