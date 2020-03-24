台中捷運公司已接管進駐台中捷運綠線全線18座車站及路軌，預定自5月25日至7月26日進行穩定性測試，8月1日起報請市府初勘、履勘，10月31日起試營運。中捷公司董事長林志盈表示，台中捷運綠線，雖然行政院表訂12月底通車，面對市民殷殷期盼，中捷會全力以赴，確保在安全穩定的前提下，達成提前通車目標。

至於中捷票價，林志盈透露，該票價已於2月7日，經市府運價審議委員會審議完成，初步規劃前五公里20元起跳，五公里後，每兩公里5元，單程最多50元，預計下周送市政會議通過後，再提送市議會審議通過後公告實施，後續將針對不同客群的旅客推出旅遊票、定期票等，提供市民多元優質選擇。

台中市政府24日召開市政會議，由台中捷運公司董事長林志盈簡報今年台中捷運綠線通車營運計畫。台中市長盧秀燕指出，中市捷運綠線興建已經10年，「不能再拖、也不能再等」，希望今年底前順利通車，感謝中捷這段時間積極進行上路前準備，未來也要不定期向市民說明籌備進度，做到公開透明。

林志盈簡報時指出，台中捷運綠線全長16.71公里，共有18座車站，從第一站坐到最後一站需要32分鐘，服務時間將自早上6時至晚間12時，尖峰時間每5分鐘一班；離峰時間8分鐘一班。至於深夜時段（晚間11至12時）班距，將減到15至20分鐘一班，同時略降車速，避免深夜產生噪音。

林志盈也提到，中捷公司今年2月3日接管全線站及路軌，除了6站、7個出入口的土地開發區域，尚未完工外，其餘已全部接手。捷運綠線目前正進行前置穩定性測試，每8分鐘開出一班車，4月起將進行尖峰5分鐘、離峰8分鐘發車測試，5月起持續進行發車測試、人員專業訓練、災害事件模擬演練，預定自5月25日至7月26日進行穩定性測試，8月1日起報請市府初勘、履勘，10月31日起試營運，及準備正式通車。

(工商 )