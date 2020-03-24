新竹市政府宣布產業紓困振興「3+5」方案，以「減租稅、穩投資、興商機」為三大方向，助在地產業度過難關，包括減少所有公有市場攤位5成租金、減免旅宿業房屋稅、補助旅宿業者水電瓦斯費、延長建築相關執照期限，並預計發放6千張消費券帶動買氣，預計使營建、旅館、市場等產業受惠。

新竹市長林智堅表示，受新冠肺炎影響，此次推出「3+5」產業紓困與振興措施，除了中央政策外，新竹市也推出加碼措施，提出五大具體項目，盼透過補助、減稅減租金減輕業者負擔，消費券帶動買氣，為新竹市在地產業注入強心針。

第一、公有市場攤位租金減免：市內公有市場租金減免5成為期兩個月，共978個攤位受惠，每攤租金減免金額約為1千至6千元不等，總計共減徵256萬元，盼有效降低攤商負擔。?第二、受疫情影響首當其衝的旅宿業，則以稅金減免與補助雙線並行，旅宿業者如有樓層停用或停歇業的狀況，房屋稅從3%調降到非營業用的2%。第三、提供旅宿業水電瓦斯基本費補助5成，每個月最高補貼3萬元，盼降低旅宿業者疫情間的營運負擔。?第四、營建業延長建造執照及雜項執照工期期限1年，為避免居家隔離或檢疫造成人力及生產力短缺衝擊營建業，將增加建照及雜項執照工期期限1年。

第五、規劃推出6,000張、500元面額消費券，規劃入住新竹市旅館即可領取500元消費券，可用於新竹市內各式餐飲、旅館、零售業，以鼓勵民眾多消費。

(工商 )