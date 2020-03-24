過去20多年來五次台股股災，股災過後房市交易量多能夠順利被帶動，除與股災後經濟狀況有關外，救市政策也是關鍵。不過，此次股災跌勢仍未見明朗，和過往經驗相較，房地合一稅、高房價、實價登錄房價透明度高三關鍵因素，今年面臨30萬棟保衛戰壓力仍大。

住商機機統計歷次股災與房市交易量關係，1995年中共試射飛彈、1997年亞洲金融風暴、2000年網路泡沫化、2003年SARS、2008年金融海嘯五次台股股災，中共試射飛彈、SARS、金融海嘯三次股災在隔年的房市交量量各彈升3%、20%、2%，政府的救市政策如SARS前後的土增稅減半、優惠房貸；金融海嘯後的遺贈稅調降、兩岸MOU與ECFA等，均帶動一波成交量回升。

不過，1997亞洲金融風暴與2000年網路泡沫，因期間長、重創整體經濟，台股跌自萬點重挫的跌幅分別達46%、66%，加上發生921大地震，自1997至2001年間全台交易量反而從逾50萬棟萎縮至約僅32萬棟。

近期台股震盪，不少市場人士認為房地產應會吸引資金進入避險，住商不動產企研室經理徐佳馨指出，歷史經驗顯示，股房二市連動性未必呈正相關，股災過後的房市若順利被帶動，除與股災後經濟狀況有關外，若有救市政策往往帶動一波成交量。

徐佳馨表示，與過去幾次股災相較，目前房市處低利、高房價的環境，平均房貸利率不到1.7%與上世紀6~9%低了許多，經過自2003年至2015年的十多年大多頭，整體房價水準較過往高出二至三倍以上，加上房地合一稅制抑制短期買賣交易，實價登錄政策所帶動交易資訊透明化也減少炒作歪風，肺炎疫情及股災過後的房市，交易擴量恐怕未如過往具有強勁彈升的動能，今年房市交易量面臨30萬棟保衛戰的挑戰極大。

(工商 )