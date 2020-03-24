潤隆殖利率題材好威！連飆2天漲停 14:112020/03/24 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潤隆（1808）上周宣布將配發去年度股利達現金2元、股票2元，一共4元，殖利率題材好威，吸引買單湧入，今（24）日股價開高走高，再度攻上漲停板51.7元鎖到終場，累計已連飆2天漲停，收復周線。 潤隆最新出爐的財報顯示，潤隆全年EPS下滑至2.13元。 不過潤隆董事會仍決議大手筆配發股利，決議108年度擬每股配息2元、配股2元，股利發放達4元。 (工商 ) #潤隆 #殖利率 #題材 #好威 #漲停 也許您會感興趣 推薦閱讀 合庫金今年股利配發1.15元 殖利率將近7％創下天價 18:422020/03/23 財經 IC通路股挾高殖利率 下檔有撐 09:262020/03/24 財經 《股利-鋼鐵》華祺大方配息2.4元，殖利率8.5％ 10:172020/03/24 財經 《熱門族群》記憶體模組廠殖利率逾5％，品安1成最優 11:422020/03/24 財經 三芳去年獲利年增42％ 配息0.8元 殖利率4.84％ 13:302020/03/24 財經 財經熱門新聞 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 哪有這麼好康！北市大安區整棟華廈拍出價一坪僅20萬 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 大賣空重演 做空美股近1個月獲利3440億美元 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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