潤隆（1808）上周宣布將配發去年度股利達現金2元、股票2元，一共4元，殖利率題材好威，吸引買單湧入，今（24）日股價開高走高，再度攻上漲停板51.7元鎖到終場，累計已連飆2天漲停，收復周線。

潤隆最新出爐的財報顯示，潤隆全年EPS下滑至2.13元。

不過潤隆董事會仍決議大手筆配發股利，決議108年度擬每股配息2元、配股2元，股利發放達4元。

(工商 )