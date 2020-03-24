道瓊報導，隨著美國疫情日益惡化導致百業蕭條，但由於民眾對糧食與家庭日用品的需求暴增，這使得大型零售商急於招募人手，以因應龐大的訂單需求，像是沃爾瑪（Walmart）、亞馬遜（Amazon.com）、藥品連鎖店CVS Health等十多家大企業未來幾周合計將增聘將近50萬人。

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