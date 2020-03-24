民眾瘋搶物資 美大型零售商增聘約50萬人 14:112020/03/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 道瓊報導，隨著美國疫情日益惡化導致百業蕭條，但由於民眾對糧食與家庭日用品的需求暴增，這使得大型零售商急於招募人手，以因應龐大的訂單需求，像是沃爾瑪（Walmart）、亞馬遜（Amazon.com）、藥品連鎖店CVS Health等十多家大企業未來幾周合計將增聘將近50萬人。 (工商 ) #增聘 #零售商 #搶物資 #道瓊 #美國疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情讓外送外帶變夯 這家公司要廣招萬人 00:222020/03/20 國際 美國疫情下恐慌囤貨 超市賣場推出敬老時段 11:572020/03/20 國際 《國際產業》沃爾瑪將發放特別現金獎金，增聘15萬員工 11:082020/03/20 財經 美企掀在家辦公潮 筆電大缺貨 04:092020/03/21 全球財經 瘋搶物資 friDay冰櫃銷量暴增 04:102020/03/21 產業特刊 美情報1月即提出疫情預警 川普當耳邊風 17:402020/03/21 國際 美股道瓊指數出現死亡交叉 後市看跌 22:342020/03/21 財經 為何紐約確診暴增？網曝：完全大染缸 15:092020/03/22 日常 美中關係不必然全面洗牌 01:202020/03/24 時論廣場 別想持槍搶物資 中市刑大掃黑肅槍7日逮24人 12:262020/03/24 社會 財經熱門新聞 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 疫情拖累房市 專家警告：冰河期快來了 - 財經 連股神也賠慘！ 謝金河：疫情讓價值投資法全套牢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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