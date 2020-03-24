日亞化學工業株式會社（下稱「日亞」）於日本東京地方法院對汽車售後市場的零件經銷商IPF株式會社（下稱「IPF」）提起專利侵權訴訟，請求禁制令及損害賠償。
日亞發出新聞稿表示，日亞於上開訴訟中主張的侵權物為LED頭燈燈泡（產品型號：301HLB2），其裝載IPF與台灣LED製造商隆達電子股份有限公司共同開發之LED產品。日亞主張該LED產品侵害其在日本所取得之LED封裝結構專利JP5526782。
上開專利所涉技術係使用在高功率LED領域之重要科技；日亞於台灣、美國、中國、南韓、德國、英國、法國、荷蘭、義大利、俄羅斯與印度均擁有相關專利。
隆達（3698）對該案則表示，公司向來尊重智慧財產權，關於本件於日本東京地方法院的LED頭燈燈泡爭訟案件，目前本公司未收到本件訴訟文件，相關細節無法評論。
隆達將持續密切注意本件訴訟發展，採取必要的措施並協助客戶為必要的因應。
(工商 )
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