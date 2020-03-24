勞動部勞工保險局表示，據統計，截至16日為止，計有澎湖縣勞動力援助人員職業工會等11個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期。勞保局表示，除依法將該等工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付外，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會欠費是因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。

勞保局公布欠繳保險費的職業工會名單為澎湖縣勞動力援助人員職業工會、台北市住院病患家事服務職業工會、台北市自行車租賃保養業職業工會、大台中殯禮服務職業工會、臺中市汽車貨物裝卸職業工會、高雄市製茶業職業工會、高雄市園藝花卉人員職業工會、高雄市竹工職業工會、新竹市通信服務人員職業工會、新竹市宗教推廣與儀式服務人員職業工會及嘉義市網路購物服務人員職業工會。

勞保局指出，各職業工會每月向會員收取的勞保費，如未依勞保條例規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，對所屬會員權益影響至鉅。但如果被保險人能提供已向工會繳納保險費的相關證明，例如繳費收據、匯款單等，足資證明其個人應繳的保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付。

至於無法提供繳費證明或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分之保險費後發給，不會影響被保險人請領各項保險給付之權益。故職業工會會員除須關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動及會員大會外，應於繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以備爾後保障權益之需。

勞保局提醒工會理、監事，應加強管理監督工會業務，並提供工會會員關心工會財務管理正常運作之管道，共同維護工會及會員權益。勞保局呼籲，請上列被公布欠費之各工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費，以免影響會員領取保險給付之權益。

(工商 )