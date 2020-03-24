在新冠肺炎攪亂資本市場前，金控投資最看好哪裡？據金管會統計，國內金控含其子公司連續18季（即四年半）不間斷增加投資金額的地區共二處，即對阿拉伯聯合大公國18季共加碼投資新台幣2,727億元，對墨西哥在四年半內加碼投資3,038億元。

市場分析，金控及其子公司持續加碼阿拉伯聯合大公國及墨西哥，主要還是看好油源及天然資源等話題，到2019年底，金控集團認列阿聯投資評價利益有43億元，墨西哥則有27億多元；另外對沙烏地阿拉伯、卡達等地亦連續四季加碼，金額共達新台幣871億元，去年底認列評價利益亦有45.6億元。

但這波新冠肺炎疫情及油價下跌等黑天鵝飛出後，今年首季金控的投資策略極可能變化，但對美國方面的投資則因壽險資金需求，不計跌價損失，可能還是會增加。

據金管會統計，金控集團投資最多的地點還是美國，到去年底有新台幣5兆1,175億元，且是連13季加碼投資，加碼金額共2兆983億元，同時因為壽險國外投資多數是投資美國公債、金融債、公司債等，去年下半年殖利率走低，壽險帳上都有極大的債券未實現利益，金控集團在美國的投資在2019年底認列評價利益達956億元，也是居各市場最高。

除了對阿聯、墨西哥連續18季不間斷加碼投資外，金控集團對澳洲是連續16季投資加碼，排名第三「長情」，期間共加碼投資新台幣2,169億元，去年底認列投資評價利益46億多元。

另外金控集團長達10季加碼地區，有加拿大，增加投資2,244億元，評價利益87.6億元；馬來西亞增加投資601億元，評價利益13.5億元；對泰國加碼480億元，評價利益40.4億元。

金控集團對日本、法國亦是連續二年加碼投資，金額分別有新台幣1,647億元與3,411億元，帳上也都有評價利益29億與及89億元。

至去年底金控海外投資評價利益達新台幣1,974億元，但這波資本市場回檔後，投資及評價利益可能都會大幅調整。

(工商 )