「找蟹幫」成員沈玉琳、小鐘、潘若迪、Paul、詹惟中，近日上中天《小明星大跟班》控訴兄弟間各種誇張行徑。潘若迪氣憤爆料，小鐘平時和「找蟹幫」常約騎單車就愛衝第一，也不管後面的人有沒有跟上，有次惹上一群國中生，潘若迪好心上前解圍，沒想到好友竟居然落跑，留他一個人在現場挨打。

潘若迪表示，當時一行人騎車靠近圓山，他好不容易騎車追上小鐘，卻發現他跟一群小朋友有衝突，「大概8個國中生，跟人家碰撞，人家要打他，我看到自己哥們被這樣對待，趕快衝上去，後來有6個都在打我，我在幫他擋喔！結果他騎腳踏車就走了！留我一個人在那！」現場眾人聽了怒斥小鐘毫無義氣，小鐘笑著解釋，「我不是跑啦！我是去搬救兵。」

小鐘則控訴沈玉琳「明明靠不住，卻營造自己很罩的樣子」。小鐘透露，沈玉琳婚前曾揪他們去名叫「人間天堂」的店家消費，「說有認識金主，要帶我們去玩、去熱鬧，我們滿心期待，結果門一打開，小姐進來，全部都是阿姨！」沈玉琳笑回：「怎麼可以有年齡歧視呢？」荒唐對話讓憲哥忍不住對著女兒Sandy喊話「寶貝，妳現在知道爸爸平常是個如何檢點的人了吧！我只是名聲不好，但我從來不去這種地方。」

找蟹幫互相控訴。（圖／中天提供）

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(中時電子報)