新冠肺炎疫情持續升溫，新北市長侯友宜今針對受疫情影響較為嚴重的行業及民眾，例如遊覽客運業、飯店旅遊業及零售攤商等，採取多管齊下方式，包括租稅補貼及減免，減收市有不動產租金與權利金，延長信用貸款保證期間等多項措施，展現全民共度難關決心。

市長侯友宜今天在應變會議中指示，新北市在2月14日新冠肺炎疫情開始之際，就提出了紓困計畫，以「急、速、寬、減、補、平」6大原則，務求讓地方產業及市民生活盡快回復正軌。由於台灣正面臨第2波疫情高峰期，為安定民心，降低疫情對部分行業及民眾衝擊，市府也加大紓困力道。

例如稅負補貼並採較低稅率或調降稅額：除配合中央給遊覽客運業者補貼牌照稅應納稅額50%，針對飯店及旅館業者已停用的部分營業面積房屋稅，稅率由原3%降為2%；另外，對於查定課徵娛樂稅業者，也會依營業衰退及營業天數減少情形調降稅額。

至於公有零售市場攤商使用費及市有房地承租戶租金則打5折，公有零售市場攤商自2月份起，使用費打8折優惠，自4月份起再降為5折。承租市有房地作營業使用者，租金也同樣打5折，折扣期間均至6月底。

也對設定地上權業者等，減收權利金及延長信用貸款利率補貼至1年，市府針對促參、設定地上權業者應收取的營運權利金，透過契約協商機制最高減收35%，減收期間為4至6月底。

同時，為了讓中小企業在疫情期間得以支付員工薪資及營業場所租金，急救貸金額最高500萬元，除中央給6個月貸款利息補貼，市府再加碼自第7個月起，至多1年的利息補貼。

(中時電子報)