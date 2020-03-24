最近國營事業、公股機構人事異動，引發外界關切是否代表民進黨新一波派系內鬥又再起？對此，行政院長蘇貞昌今天到立法院備詢前受訪時一次說清楚。他強調，近期外界關注的有4個人事案，其中一間公司內亂、汽車還會撞到飛機，3天還撞到2次，「把他拉下來也是剛好而已」。「蘇式」強悍風格再現，引發立委解讀，蘇揆在展現留任閣揆至520後的強烈企圖心。

這一波備受關切的人事異動包括，桃園航勤公司前董事長郭榮宗、華儲公司前董事長陳宗義、華夏航科前董事長趙麟等人去職去職，台水前董事長魏明谷日前也請辭。

蘇揆今天在立院指出，部分國營事業、公股的相關機構董事長先後到期必須處理，他原可藉此賣人情、拉幫結派，但這不是他的風格，他任用人不排斥政治人物，因為只要久經歷練、參與政府運作後監督，都是很好管理人才，他都借重。

蘇貞昌舉例，被異動的某間華航子公司董座，是因華航董事長認為，受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，華航營運非常困難，高級主管也已經減薪，希望到期後不必再派，藉此減輕負擔，他也同意。蘇貞昌還說，另外有一家，是做了以後很不好，不但公司內亂，汽車還會撞到飛機，3天還撞到2次，「我把他拉下來，也是剛好而已。」

立委透露，桃勤去年在10月初時，3天內發生2起擦撞。10月6日，桃園國際機場發生一架日航班機，因地勤人員操作飛機拖車不當，導致發動機整流罩擦撞空橋受損延誤起飛。隨後10月8日深夜，又發生阿聯酋航空公司班機遭地勤拖車左夾臂誤傷輪胎側壁，造成鼻輪破損。在這波異動中下台的桃勤公司前董事長郭榮宗，很可能就是蘇揆言中未直接點名的「剛好而已」對象。

至於台水董事長魏明谷請辭，蘇貞昌強調自己一直很愛護魏明谷，去年魏任台水董事長時，魏明谷很努力，但這一年來，外界只要提到「酬庸」就點名魏明谷，而魏才50出頭，未來路還很長，因此想對魏另作安排，而魏明谷也有其他考量。蘇揆說，魏明谷向他說明，因魏父年紀大身體有狀況，想要藉著任滿周年，專心陪伴高齡健康且有身體狀況的父親，因為盡孝要及時，蘇揆同意、魏也很感謝。

蘇揆強調，社會、媒體希望多點原則讓他好做事，他也一直都秉持這樣的風格，也如此堅持，或許有些地方也許不夠周到，外界有所責備，他會好好檢討，希望能做得更好，讓蔡政府更符合人民期待。蘇強調，公股無論行庫、國營事業重點就是做好讓大家覺得好，業績做好就是最好交代，如果做不好，身為行政院長隨時都會處理，不會客氣。

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(中時電子報)