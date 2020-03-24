海巡署偵防分署於22日查獲載送偷渡客的漁船，在船上逮捕2名台灣籍船員與31名越南籍偷渡客，海巡署將越南籍偷渡客帶回後經過初步檢疫後，為了防疫需求，將人集中在台中市清水區的中港營區（中巡局舊營區），但在昨（23日）晚間9時許卻有6名偷渡犯破壞房間鋁窗逃出，海巡人員直到今早才發現，目前6名偷渡客行蹤不明。

海巡署接獲情報後，屏東地檢署指揮各地區組成查緝隊、特勤隊及艦隊分署進行查緝，於22日在小琉球附近海域逮到2名台灣籍船員及31名越南籍偷渡客，台籍船員遭移送偵辦，而31名偷渡客則是經過初步檢疫（量體溫、目測有無咳嗽情況）後，便送往中港營區（中巡局舊營區）安置。

據悉，滯留偷渡客的中港營區位於台中市清水區，房間配置為3人1間房，但在昨（23日）晚間9時許，6名男性偷渡客竟利用趁人不注意時，將房間鋁窗扳歪、破壞後，大喇喇逃出滯留室，直到10小時過後於今早7時許，海巡人員巡視時才發現6名偷渡犯已逃得無影無蹤。

得知消息後，附近民眾相當擔憂，由於中港營區位於台中沿海，又有大型工業區，深怕工業區的移工會協助窩藏偷渡客，成為防疫破口；另，也有工廠業者相當擔心，偷渡客在外遊蕩時會與其他移工接觸，雖然海巡署表示所有偷渡犯都已完成初步檢疫，但新冠肺炎具潛伏期，這些越南偷渡客究竟有無染疾尚未經過證實。

海巡署回應表示，目前全力緝捕6名偷渡犯，也將追究責任並嚴懲失職人員。已針對留置室附近交通要道、車站或可能藏匿處所實施搜索，也請警方協助調閱道路路口監視畫面，加以分析比對，並針對犯嫌在台可能聯繫對象進行訪查，務必儘速追緝歸案。

另外，海巡署也回應脫逃的犯嫌都已依相關規定完成疫調，並經量測體溫後未有發燒或咳嗽情形，希望請民眾勿過度恐慌，並避免與不明人士接觸，若發現可疑人員立即通報118或110報案專線，查緝人員將立即前往查證追緝。

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(中時電子報)