為了落實科技防疫，保障國人健康，在經濟部技術處科技專案的支持下，資策會數位服務創新研究所(服創所)提供區塊鏈技術，與智慧時尚股份有限公司開發「平安環離家警報器」，利用科技的輔助提供「居家隔離管制升級方案」予居家檢疫或居家隔離的民眾使用，作為檢疫隔離防疫工作之解決方案，於3月24日起，在雲林縣斗南鎮推動試辦。

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，需要居家檢疫或居家隔離的民眾已超過萬人，而對這些民眾的控管，目前除提供手機透過健康回報、GPS定位進行電子監控，並搭配里長或里幹事進行健康關懷14天外，不僅常受隱私權外洩的質疑，似乎也未能有效防止居家檢疫或居家隔離的民眾違反規定措施，易造成檢疫及隔離者的僥倖及一般民眾的恐慌心理。

資策會數位服務創新研究所(服創所)與智慧時尚股份有限公司開發的「平安環離家警報器」，提供基於區塊鏈技術的資料保全平台，以第三方系統，確保資料沒有被竄改，提高了電子紀錄的可信度和一致性，透過資料彼此鏈結，並且可以完整追溯的特性，使得手環資料無法被竄改、確保監控軌跡的完整。

在經濟部技術處科技專案的支持下，資策會服創所提供區塊鏈技術，與智慧時尚公司開發「平安環離家警報器」，今(24)日正式推動試用，圖為居家隔離及檢疫時需裝置的相關設備，包含：連網設備(左)、智慧手環(右上)、居家感測器(右下) 。(資策會提供／黃慧雯台北傳真)

「居家隔離管制升級方案」可將檢疫或隔離者的感測紀錄，包含異常通報狀況、處理狀況等，皆統一上傳至後台雲端管理系統詳細紀錄。(資策會提供／黃慧雯台北傳真)

事實上，「居家隔離管制升級方案」所提供的服務安裝簡易，只需兩步驟即可完成：一、配發手環(結合醫院用防拆手帶與防水Beacon感應裝置)與居家感測器。二、廠商專人於隔離場域施工裝設，約10分鐘即可完成50坪左右的佈建，感測器上封條於管制期間不可移動及拆除。於隔離場域裝設完成後，只要當檢疫或隔離者超出居家範圍時，即啟動感應裝置，自動警示告知當地衛生機關或里長的通訊設備(Line或特定APP)。而檢疫或隔離者的感測紀錄，包含異常通報狀況、處理狀況等，皆統一上傳至後台雲端管理系統詳細紀錄。

資策會副執行長楊仁達認為，此項利用區塊鏈特性打造的科技應用裝置，資策會與智慧時尚公司開發的這款「平安環離家警報器」，提供更有效率及更省成本的防疫資源。同時，降低了檢疫或隔離者對隱私權的疑慮，也減輕了工作人員的負擔，扭轉了智慧手環大多侷限於運動上的應用。

值得一提的是，資策會服創所 2015 年就已經切入了區塊鏈服務研發，在國內是區塊鏈應用研究領先的團隊之一。基於上述區塊鏈特性，資策會服創所正持續協助產業發展創新應用，如與新竹物流、中國信託、網訊電通結盟整合物流、客服、金流資訊，讓對帳付款時間縮短三分之一，協助國內電子業者發展機器人租賃計價系統，還有司法文件保存查證，醫療資料跨單位調閱，獎勵令無紙化線上驗證等應用。

(中時電子報)