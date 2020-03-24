中央流行疫情指揮中心專家會議召集人張上淳的小兒子被爆身為醫師，仍在疫情期間出國，引發基層醫療人員不滿，兒子的行為讓張上淳受到牽連，在網路上被罵翻。對此，資深媒體人羅友志不認為張上淳該下台，原因是「罪不致死」，而且台灣現在需要他！他認為，大家要的就是張上淳說聲抱歉而已。

張上淳的台大醫生小兒子被爆料疫情期間出國，還跑去看NBA看球賽；另一位預定14日出國的大兒子雖已取消行程，因在私人臉書上痛罵禁止出國的命令牴觸《憲法》的言論被流出，也發議論。中央流行疫情指揮中心22日例行記者會上，未見張上淳的身影，陳時中回應說「張召集人是我們非常重要的幹部，那絕對、也是在社會責任上不能夠離開，也沒有離開我們的打算」。

羅友志則在臉書表示，他不認為張上淳該下台，原因是「罪不致死」...而且，台灣現在需要他！

不過他提及，護航的論調稱「兒子都成年了，誰能管得動他？我的小孩出國都不跟爸爸說了！」羅友志直言「很瞎，很拗！」他問及，「你是你兒子公司的副總，機率有多高？請問，妳會是妳女兒公司的股東機率有多高？」張上淳就那麼剛好，是他兒子上班地方的長官！就那麼剛好，他剛規定了一個其他員工都不准的事情，而他兒子准了！

他最後表示，誰要張上淳下台？就是說聲抱歉而已。

(中時電子報)