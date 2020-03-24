工紙大廠榮成（1909）因中國大陸禁廢令衝擊湖北榮成營運績效，2019年歸屬母公司稅後淨利5.33億元、每股盈餘（EPS）0.45元，分創近7年、近10年低點。不過，第四季歸屬母公司稅後淨利5.25億元，每股盈餘0.44元，創近1年半高點，營運表現已見回升。

榮成董事會通過2019年股利分派案，擬配息0.3元、為近7年低點，但盈餘配發率約66.67％，為近4年高點，公司將於6月2日召開股東常會，全面改選董事。榮成今（24）日股價上漲2.74％、收於11.25元，現金殖利率約2.67％，下午將召開法說會說明營運展望。

榮成2019年合併營收登477.15億元次高，年減8.79％，惟毛利率13.73％、營益率3.74％雙創近8年低點。加上業外虧損擴大，歸屬母公司稅後淨利5.33億元，年減42.89％，每股盈餘（EPS）0.45元，分創近7年、近10年低點。

不過，榮成2019年第四季合併營收123.35億元，季增2.19％、年減3.61％，站上全年高點。毛利率16.35％、營益率5.95％，分創近2年、近1年半高點。歸屬母公司稅後淨利5.25億元，每股盈餘0.44元，較第三季及前年同期由虧轉盈，站近1年半高點。

榮成受中國大陸禁廢令衝擊，因無法取得足夠進口廢紙、在地廢紙原料成本高漲下，使湖北榮成一期產能先天條件不良，近2年營運明顯下滑。不過，隨著工紙價格上漲、消費旺季加持，去年第四季營運狀況顯著好轉，終止連2季虧損、並站上近1年半高點。

(時報資訊)