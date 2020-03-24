「豆導」鈕承澤被控性侵劇組女助理，台北地院今開庭，鈕仍做無罪答辯，並表示這段期間媒體的捕風捉影，親友不再跟他聯絡，對他造成困擾，一度以為自己撐不下去，直到他學會忍受寂寞、和自己相處。全案今辯結，合議庭諭知4月14日宣判。

北院今開辯論庭，鈕承澤依舊騎Ubike到法院，走向法庭途中，他面帶笑容向記者打招乎，指著記者說：「你口罩沒戴好」，表示現在疫情嚴峻，提醒大家注意，心情看起來很輕鬆。

被害女子今也有到庭，合議庭安排她待在法庭指認室，將雙方隔離。據悉，鈕承澤並未放棄和解，但被害女子的律師說，鈕沒有認罪，認為賠償和解只是為求輕判，因此女子不會原諒。

今開庭時間長達3小時，法官諭知全案辯結，定4月14日宣判。鈕承澤步出法院時也未受訪，向記者揮手表示「辛苦了」、「保重」，隨即騎上Ubike離去。

鈕承澤被控執導電影「跑馬」期間認識女子，2018年11月23日工作會議臨時取消，改邀劇組到他家中聚會，其餘人等陸續離開，女子獨自留下，事後卻被鈕壓在沙發指侵得逞；外傳女子主管曾居中協調，想讓鈕以60萬元和解，但遭拒絕。

(中時 )