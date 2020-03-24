高市1名王姓留美大學生返台居家檢疫，未料近日卻被爆料，竟鑽防疫漏洞，號召老朋友到家開趴，大樓管委會獲悉勸阻也無效。高市衛生局今（24）日證實並痛斥「行徑過於囂張」，雖然目前無法可罰，但將向中央流行疫情指揮中心提報，傾向不發放居家檢疫補助。

據悉，王姓大學生獨居在高雄大樓內，因從美國返台必須居家檢疫14天，但不乖乖配合防疫，還號召友人到家開趴踢，一解寂寞。直到大樓管委會向媒體報導，這才東窗事發。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，王姓留學生對於本身居家檢疫要求有不當認知，參與這趴踢的同學也缺乏管控風險概念，雖然針對居家檢疫者在家開趴沒有罰則，但這樣風險不是罰則或罰金可以量化。

潘炤穎指出，確實有一批人進去開趴，但仍要清查有多少人，王姓留學生輕忽這樣狀況，會將相關情節提供中央流行疫情指揮中心處分，考慮居家檢疫補助部分不發放，至於參與趴踢的民眾往後就醫若出現疑似症狀，健保部分將要求自費等嚴加限制。

(中時 )