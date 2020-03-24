新冠肺炎疫情持續延燒，台南市繼醫療院所、長照機構禁探病後，防疫再升級，24日宣布全市138家住宿型社福機構，即日起至4月30日止暫停家屬及訪客探視，改以手機或電腦探視；如有特殊狀況需當面探視，則需於非照顧區的獨立且通風良好會客處，以減少感染機率。

台南市政府社會局表示，轄管的住宿型機構，因服務對象多為年長且免疫力較低的長輩，以及患有多重性疾病的身障者，為感染併發重症的高危險群，因此更須嚴防群聚感染事件發生。在無法全面掌握訪客接觸對象及旅遊史的情況下，避免「探訪」成機構防疫破口，才宣布即日起至4月30日止，轄內115家老人安養護機構、20家住宿型身心障礙福利機構及3家兒少安置機構，暫停家屬及訪客探視。

社會局指出，目前台南市老人安養護機構住民計有4886人，住宿型身心障礙福利機構住民1198人、安置兒少64人，為維護機構服務對象的健康，希望家屬能配合政府防疫措施。如有特殊狀況需當面探視，則需於非照顧區獨立且通風良好的會客處，以降低感染機率；同時，所有人員需嚴格執行戴口罩、量體溫、手部消毒並填寫TOCC等紀錄，以備必要時釐清傳染路徑及進行接觸者調查。

為舒緩就養的高齡長輩對子女關愛心情，社會局也要求各機構協助提供手機視訊，或於機構非照顧區的獨立且通風良好會客處或室外空間提供電腦視訊，避免住民因家屬減少探視而焦慮，也能使家屬即時了解被照顧者現況。

市長黃偉哲強調，住宿機構絕不容許院內感染情事，機構照顧的對象多為長者及病患，一旦感染則容易併發重症，因此要更積極落實各種防疫作為，呼籲全民攜手抗疫，共同守護被照顧者的健康。

(中時 )