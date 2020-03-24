朴子國小女排隊隊長汪佳萱（中）去年和隊員參加全國樸仔腳盃排球錦標賽榮獲6年級組亞軍。（張毓翎攝）

朴子市兒童節表揚大會改由逐一到市內各國小及幼兒園表揚，減少群聚感染。（張毓翎攝）

兒童節將至，受到新冠肺炎疫情影響，朴子市兒童節表揚大會，以往在室內禮堂統一頒發，今年改由市長吳品叡利用學校朝會時間，逐一到市內各國小及幼兒園表揚，減少群聚感染；24日第一站來到朴子國小頒獎，這次榮獲「績優團體」獎項的學生汪佳萱說，前年也因參加全國性排球比賽得名而獲市長表揚，觀禮的人幾乎是都外校學生，但今年能在全校同學面前受獎，覺得比以往更親切、感動。

朴子市歷年兒童節慶祝大會都選在市內禮堂表揚模範兒童，因應疫情，今年公所規畫從23日到30日期間，前往市內各國小、幼兒園頒發「模範兒童」、「傑出表現兒童」、「績優團體」及「自強兒童」4個獎項給300位學生，公所說，會後將贈送每位受獎學生一個與市長合照的相框及兒童節禮物，讓每位受獎學生都能永遠記住這榮耀的一刻。

朴子國小女排隊隊長汪佳萱3年級就加入排球隊，平時會協助教練蔡謦羽督促隊員練習，比賽期間，更是幫助隊上先馳得點，去年和隊員參加全國樸仔腳盃排球錦標賽榮獲6年級組亞軍，對球隊的付出深獲師生肯定，她說，今年可以在熟悉的同學面前領獎非常開心。

吳品叡表示，朴子市每年表揚市內學業典範、孝悌楷模或參加比賽成績優異的學生，每一位獲獎的兒童都有值得我們佩服之處，每年模範兒童表揚除了給予積極向上的孩子肯定，也鼓勵更多孩子只要付出努力，都有機會成為同學的最佳學習楷模。

(中時 )