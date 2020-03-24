機車未依兩段式左轉，遭闖紅燈駕駛撞飛。（翻攝照片／吳亮賢新北傳真）

新北市一名52歲的萬姓機車快遞員今上午10時行經新莊中環路往五股方向時，未依規定兩段式左轉，遭一輛闖紅燈汽車當場撞飛，萬男頭部嚴重受創，送醫後宣告不治，19歲的莊姓汽車駕駛則無大礙，詳細責任歸屬仍待釐清。

據悉，萬姓騎士為北部某機車快遞公司員工，當時正載送一袋鐘錶零件前往指定地，途中行經中環路時，未依機車兩段式左轉規定，直接在內線車道左轉幸福路。

監視器畫面顯示，莊姓汽車駕駛行經路口前一秒，正好轉為紅燈，但他仍執意闖過路口，此時另一台汽車停靠內車道準備左轉，剛好擋住莊男與萬男的視線，雙方皆未注意到彼此，當場猛力撞上，萬男連人帶車飛了數公尺遠，頭部受到重創，到院前已明顯死亡。

初步研判，當時十字路口為全紅燈時段，莊姓汽車駕駛疑有闖紅燈情形，萬姓機車騎士則未依規定兩段式左轉，警方表示，經酒測，雙方酒測值均為0，相關責任歸屬尚待調查釐清。

(中時 )