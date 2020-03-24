因應趨於嚴峻的新冠肺炎疫情，台南市政府今（24）日於永華市政中心召開一級指揮中心會議，台南市長黃偉哲檢視台南市防疫整備情形並確認各局處執行狀況，宣布25日上午8點起至27日，永華市政中心將進行防疫管制「統一受理民眾洽公」模擬演練，受理民眾洽公櫃台將統一集中於市政大樓1樓聯合服務中心及外側東哲廳，進出行政大樓採實名登記，並另設外送交貨區等管制措施。請市民留意與配合。
黃偉哲強調，防疫期間政府機關不能癱瘓，指示各局處務必積極掌控疫情發展現況，加強警覺、超前部署，以面對隨時的疫情變化，此外，先前即已責成相關局處規畫模擬演練，永華市政中心3月25至27日進行為期3日防疫管制「統一受理民眾洽公」模擬演練，演練期間請洽公民眾配合相關事項如下：
一、洽公民眾請統一至南島路聯合服務中心櫃台受理，「實名」登記並留下聯絡方式後，於洽公等候區（原萊爾富超商休憩區）等候。
二、市府於前後門量體溫站前設置「物流交換區」，外送物品或餐飲，統一於該處領取，禁止進入市政大樓。
三、受邀開會者（請攜帶開會通知單）或其他特殊事由（請攜帶佐證證件）需進
入市政大樓者，應在洽公區「實名」登記。
四、3／25~3／27永華市政中心統一受理民眾洽公地點如下：工務局養護科設服務
櫃台、東哲廳設經發局服務櫃台、聯合服務中心（增設教育、勞工、社會、農業、
民政、都發局等櫃台）。
黃偉哲呼籲市民可多利用線上申辦與電話洽詢，減少出入公共場所。民眾若有
防疫相關問題，可撥打台南市防疫專線06-2880180或安心卡中相關專線，亦可
參閱疾管署全球資訊網(https：／／www.cdc.gov.tw／)或衛生局全球資訊網網瀏覽「嚴
重特殊傳染性肺炎」防治相關資訊(https：／／health.tainan.gov.tw)。
(中時 )
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