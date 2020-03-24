中央流行疫情指揮中心昨首度與全台各縣市首長召開視訊會議，商討防疫對策，副指揮官陳宗彥表示，勞動部、民航局為落實防疫計畫，未來針對外籍移工、外籍航空的機組人員部分，每日將向中央流行疫情指揮中心提報每日督導報表，至於遠洋漁船部分，由於農委會漁業署尚未提出相關防疫檢疫規劃措施，已要求漁業署近日內盡速提出。

陳宗彥表示，接下來將進入鮪魚捕撈季，有關遠洋漁船部分，船公司必須要為外籍漁工設置居家檢疫場所，但由於農委會漁業署目前尚無法提出相對應計畫，已要求盡速提出防疫規劃，確保漁船能順利出航。

針對昨日的視訊會議內容，指揮官陳時中也說，金門、台東有提出居家檢疫者的交通需求，台東部分已協調交通部增派巴士接駁台東的居家檢疫者，金門方面由於需要搭機，飛機內的乘客間格等相關防疫措施都必須做足。

台中市長盧秀燕提出政府應徵召第四台業者，為遠距教學提供平台，對此陳時中也表示認同，強調視訊教學有必要，未來有相關疫情要停課的，視訊教學會請教育部來做規劃。

(中時 )