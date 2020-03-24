受到新冠肺炎疫情影響，勞動部表示，重大傳染病在民國87年就列為「天災、事變或突發事件」一部分，因此，符合受疫情衝擊定義的產業，可在完成相關程序後，放寬勞工的每天加班時數上限、以及適度調整勞工的國假、例假和特休等規定，適用期間可回溯至今年1月15日開始，直到明年6月底。

另外，勞動部強調，要適用這些規定必須要遵守相關的通報規定，例如雇主想要放寬勞基法每天加班時數上限，不限於全天工時12小時時，就必須要通報工會，或向地方主管機關備查；要適用勞基法第40條，停止勞工的國假、例假和特休時，就必須要在24小時之內通報地方核備，薪資要加倍發給之外，也要給予勞工補休。

勞動部官員，這次函覆時也特別提醒停止勞工的例休，必須要在7天內給予勞工補休，避免造成勞工過勞。

經濟部日前函詢勞動部符合「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」中所訂定產業，可否放寬勞基法相關的勞動條件，符合定義的產業包括製造業、服務業和其他經主管機關認定的產業，符合相關商業登記、營業額等要件後即算受疫情影響的「受影響事業」。

勞動部表示，重大傳染病在民國87年就列為「天災、事變或突發事件」的一部份，屬於事變，所以在這前提下，可以適用《勞動基準法》第32條放寬勞工的每天加班時數上限、以及第40條暫停勞工國假、例假和特休，但休息日上班的者，就必須回歸休息日加班費率來給加班費。

(工商 )