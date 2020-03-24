依行政院主計處調查，在已婚婦女中有近五成的女性勞動力面臨工作與家庭的兩難，而在婚後選擇退出職場，不但造成勞動市場的人力流失，重返職場的適應度也成為多數婦女面臨的難題。

康健人壽的保險電話銷售工作具備工時固定、週休二日的特性，為女性打造友善的職場環境，婦女在工作之餘，仍可有完整的時間陪伴家人，更有機會挑戰六位數高薪，擁有完整的職涯規劃。此外，康健人壽近年更積極發展大數據分析等技術，協助電銷人員提高成功交易的機率。康健人壽將於2020年招募600名電銷人員，歡迎二度就業的婦女或新手媽媽踴躍加入。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，因瞭解現代婦女面對二度就業或轉職時，容易擔心專業知識不足或無法兼顧家庭。康健人壽提供安全、體貼的就業環境，配合專業教育訓練及電話行銷技巧，讓婦女在重返職場時更有自信並獲得成長，也幫助所有同仁擁有更健康、更幸福以及更安心的未來。

電銷人員的職業特性包含：工時固定、無須外勤，提供需要照顧家庭的女性截然不同的職涯選擇。任職於康健人壽的電銷人員表示，過往在服務業時，因工時不固定的關係，常無法事先規劃與家人的相處時間。在二度就業時，也曾因過去的專業無法銜接而產生徬徨。加入康健人壽後，在主管與同事的協助下，不僅可累積保險的專業知識，也能定時上下班陪伴家人，讓工作、專業與收入的成長不停滯。

此外，因為自身強烈的工作熱忱與成功慾望，而能有計畫地努力薪資成長，提早實現財務目標。 康健人壽提供優於勞基法的休假與福利制度，員工享有10-15天以上的年假，能在工作與生活中取得彈性。而電銷工作相較於一般外勤業務，既不需日曬雨淋，也沒有獨自拜訪陌生客戶的安全顧慮。

另外，康健人壽的升遷管道透明暢通，電銷中心主管有90％皆為內部晉升，更有高達30%的電銷人員收入可達年薪百萬。顧客可透過電銷人員的保險規劃，擁有更安心的人生，也讓保險電銷人員對工作多了一份認同感。 康健人壽多次獲得幸福職場肯定，更在2019年獲得亞洲權威人力資源刊物HR Asia頒發「亞洲最佳企業雇主獎」。內部有高達七成五的員工為女性，為了打造友善女性職場，康健人壽為媽媽提供不同育兒階段的體貼措施，從孕期衛教課程、生育津貼、優良哺乳室，到特約幼兒園補助、親子社團等，在各階段陪伴員工達成工作生活平衡。近幾年康健人壽育嬰留停員工復職回任率高達七成五，顯見幸福職場理念深獲員工認同。除了完整的電銷人員訓練、保障底薪及高額業務獎金外，還有機會享有國外旅遊獎勵。

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