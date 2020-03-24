儘管新冠肺炎疫情衝擊全球，但建商「獵」地仍不手軟，據第一太平戴維斯今（24）日公布的最新調查，2020年第1季大型土地交易總額達到478億元，季增率3％；預期第1季封關之際，「世貿三館」地上權下周3／30日正式登場，將使得單季可望輕鬆突破700億元大關。

第一太平戴維斯統計，疫情影響下，土地市場熱絡、但商用不動產市場則是觀望氛圍濃厚，投資型買氣銳減，第1季交易總額僅有68億元，寫下2007年以來第三低的單季交易規模。

雖然疫情為整體經濟帶來相當大的衝擊，建商對於住宅市場仍保持高度信心，認為待疫情受到控制後，遞延的住宅買氣將會迅速回升，因此持續補進土地庫存。

據統計，今年第1季土地交易達到478億元，季增率3%，年減率25%。

其中建商購地即占431億元，不僅興富發集團今年累積購地金額已達到147億元，遠雄、新潤建設亦分別斥資47億元及37億元購入台北市土地。

至於第一季商用不動產市場交易總額，為68億元，季減率及年減率分別達75%及70%，交易動能大幅滑落，自用型交易占比回升至6成以上，剛性需求再成為市場主力。

(工商 )