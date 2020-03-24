1名84歲老翁上午駕車經過新竹市竹蓮市場時，疑似因為倒車時一時緊張，竟然造成暴衝，整輛車呈現「Z」字形不斷往後猛竄，當場撞翻超過30輛機車，另外有3名路過騎士慘遭撞翻，其中1名女子被壓在車下拖行不幸慘死。警方正釐清肇事原因。

據了解，今(24日)早上八點多，84歲的李姓老翁開車經竹蓮市場時，正準備倒車，瞬間卻發生暴衝，後方的騎士與路人反應不及紛紛遭被撞，現場人車倒成一片，其中一位39歲女騎士，當場被壓在車下。

但老翁似乎沒有煞車跡象，還似乎加足油門般猛然往後衝，整輛車呈現「Z」字形亂竄，一路掃過停在路邊機車，又衝到對向車道，猶如打保齡球般衝撞約100公尺，至少超過30輛機車遭到撞倒後才停下，到開車老翁則毫髮無傷。

警消獲報後立刻趕到現場搶救，但被撞的39歲婦人經送醫後不治，另外2人則受到輕傷。警方事後已將老翁帶回警局偵訊，釐清肇事原因。

(中時電子報)