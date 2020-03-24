衛福部長陳時中今（24）日表示，國內新增20例COVID-19（新冠肺炎）「境外移入」病例，為7男13女，年齡介於5至60多歲，入境日介於3月13～22日，發病日介於3月9日至23日。個案發病前分別有英國、愛爾蘭、義大利、土耳其、印尼、西班牙、法國、美國、泰國、德國、保加利亞、比利時等國活動史。

陳時中說，國內累積新冠肺炎215例確診，分別為178例境外移入及37例本土病例。確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

陳時中昨（23）日與各縣市首長召開防疫視訊會議，他今天轉述內容，首先，金門、台東縣府反應鄉親回家都會搭機，可能在機上有感染他人風險，陳時中說，指揮中心是建議做好基本防護、與其他乘客適當區隔即可，若有必要的話，指揮中心也會協助將這些地方的居家檢疫者送往集中檢疫所。

其次，109年度全中運將於4月18日在屏東登場，陳時中說，屏東縣府擔心該縣的檢疫場所能量不足，但因為全中運涉及學生升學，有相當的必要舉辦，因此指揮中心已經請教育部收集縣府的意見，例如有集中檢疫所的需求等，後續指揮中心協助處以。

第三，屏東黑鮪魚季6月30日登場，由於外籍移工入境需要居家檢疫，陳時中說，已要求船公司須提出完善的居家檢疫計畫，將請漁業署協助督促船公司做好溝通，協助妥善完成移工的防疫工作，避免影響鮪魚季出海捕魚之工作。

(工商 )