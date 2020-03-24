創世到宅義工陳正民今（24日）上午戴上口罩、測量體溫，偕同到宅團隊，探訪植物人家庭協助原床泡澡。（創世基金會提供）

創世到宅義工陳正民今（24日）上午戴上口罩、測量體溫，偕同到宅團隊，探訪植物人家庭協助原床泡澡。（創世基金會提供）

創世到宅義工陳正民今（24日）上午戴上口罩、測量體溫，偕同到宅團隊，探訪植物人家庭協助原床泡澡。（創世基金會提供）

創世到宅義工陳正民今（24日）上午戴上口罩、測量體溫，偕同到宅團隊，探訪植物人家庭協助原床泡澡，也呼籲疫情雖嚴峻，莫忘社會有一群需要社會大眾的關懷，齊心度過艱困的一年。

陳正民的妻子於2007年因腦中風緊急開刀，術後呈植物人狀態，入住創世新店院，夫妻倆鶼鰈情深，陳先生天天到院探視，為回饋社會幫助，主動擔任到宅義工，每周與到宅團隊，走訪清寒植物人家庭，協助到宅護士墊入防水布、接熱水及設置抽水馬達，空檔時間也幫忙搓洗手腳，讓個案洗個舒服的澡。

陳正民說：「現在是非常時期，本身也是植物人家屬，可以感同身受照顧的辛勞，不會因疫情影響而停止，反而擔心創世到宅團隊服務，因種種因素受阻而暫停，減少喘息的機會」

創世新店院張淑娟院長說：「疫情爆發初期，安養院已實施防疫管控措施，暫停訪客及家屬探視，確保院民及同仁健康安全，但植物人到宅服務，考量大部分家庭仍需要協助，無法輕易中斷，前往個案家庭服務前，會電話疫調，個案及家屬有無發燒、感冒、出國史及接觸史等，並落實服務團隊自我體溫檢測，戴口罩、手套、勤洗手等防護措施，確保雙方都安全；非常感謝陳先生，不因疫情暫停服務，持續送暖給需要幫助的植物人家庭。」

到宅服務義工近10年的陳正民在疫情蔓延期間，仍貫注一己之力持續到宅服務，同時也呼籲各界善心人士，一同逆流合力撐舟，幫助弱勢服務度過難關，每月定期定額300，幫助植物人尿布，劃撥帳號19655316（戶名：創世基金會，備註：集10行善），愛心專線：（02）8667-6515。

(中時 )