大陸武漢4月8日零時起將解封，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前時間已久，人數應該不會太多，也不會一一掌握誰要回來，只要回來會和其他地方採取同樣標準待遇，居家檢疫14天，至於是否取消註記，會再和陸委會討論。

大陸武漢爆發新型冠狀病毒疾病，疫情起源地湖北省武漢市自1月23日起封城，大陸官方公布已連續多日無新增病例，預計將從4月8日零時起，武漢市將解封，解除「離漢離鄂通道管控措施」。

陳時中表示，原先從湖北回來的民眾都有註記，最主要是因為湖北封城中，如果不封了，會對註記的事情特別注意，但同樣會照著回國居家檢疫來走。

陳時中說，現在時間久了，相對回來人數會在觀察，不會都掌握，但人不會太多因此檢疫的能量都可以做。

至於原本有註記的是否會在特別處理會跟陸委會再談，並強調，當初不是因為他們有錯去處分，而是因為他們封城，我們覺得特別嚴重所以加以註記避免大量把病毒帶回來，如果解封了，就會跟其他地方都一樣待遇。

(中時 )