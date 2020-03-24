美股墜入空頭熊市，即使聯準會祭出無上限量化寬鬆（QE），道瓊指數周一仍大跌近600點、跌幅3%。回頭看標普500指數，只花了22個交易日，從高點狂瀉30%，創下1930年代經濟大蕭條以來最快速度，但分析師警告，別相信美股出現觸底跡象，下一波崩跌就在眼前，幾天內就會發生。

CNBC報導，美銀證券統計數據顯示，標普500這波回跌只花22個交易日，就從2月19日歷史高點暴跌30％，時間為史上最快，此前3次股災回檔都發生在經濟大蕭條時期，別是1934年的23 天，1931年的24 天，以及1929年的 31 天。

投資人擔憂新冠肺炎疫情衝擊經濟，遠甚於各國央行和政府的救市行動，因此不斷瘋狂拋售股票。標普500光在上周就跌掉15%，從2月高點至今重挫32％。

有分析師認為，從這波凶猛的跌勢來看，投資人預期不景氣比經濟衰退還糟糕，股市更慘還在後頭。

RBC股票策略師Lori Calvasina提醒，標普500上周創下2305點新低後，將陷入更艱困的處境。他指出，目前標普500走勢激似2008年金融風暴的高峰時期，如果跌勢持續，可能會殺到1600點~1800點區間，才有機會觸底反彈。

高盛也警告，由於投資人的股票配置仍高於2001年和2008年的市場谷底，美股的恐怖賣壓還沒完。

(中時電子報)