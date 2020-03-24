為防止居家檢疫者趴趴走，指揮中心祭出電子圍籬政策，副指揮官陳宗彥今天重申，各縣市的勤務指揮中心都有監看人員，若檢疫者外出趴趴走離開轄區內，警方會同時派兩個轄區內的員警進行調查，關心居家檢疫者的去向。

(中時 )