防居家檢疫者趴趴走 指揮中心祭出電子圍籬政策 14:462020/03/24 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政府和民間合作推出離家警報智慧手環，未來不怕居家檢疫者再偷跑，率先在斗南鎮實施。（許素惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為防止居家檢疫者趴趴走，指揮中心祭出電子圍籬政策，副指揮官陳宗彥今天重申，各縣市的勤務指揮中心都有監看人員，若檢疫者外出趴趴走離開轄區內，警方會同時派兩個轄區內的員警進行調查，關心居家檢疫者的去向。 (中時 ) #居家檢疫 #趴趴走 #指揮中心 #電子圍籬 #轄區內 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫大作戰－中市居家檢疫替代所 20日開放 04:102020/03/20 產業．科技 2居家檢疫國三生遭社區反彈 家長：為什麼要敵視？ 16:092020/03/22 社會 嚴防居家檢疫者趴趴走 嘉義市警方用「M-POLICE」臨檢KTV 23:272020/03/22 社會 管委會預告檢疫客入住 居民反彈 04:102020/03/23 社會新聞 電子圍籬出馬 遲早找到你 04:102020/03/23 社會新聞 居家檢疫「違憲」？醫爆高規防疫恐搞垮公衛體系 15:572020/03/23 生活 中市居家檢疫替代所供應求 23日再釋140房 16:052020/03/23 生活 阻絕境外 全面採檢取代居家檢疫 01:202020/03/24 生活新聞 供不應求 中市居家檢疫替代所 再增140房 01:202020/03/24 生活新聞 擴大居家檢疫 專家擔心拖垮公衛體系 01:202020/03/24 地方新聞 生活熱門新聞 新冠肺炎症狀變了！這2點跟流感最不一樣 - 生活 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位 - 生活 國內累計215人確診 29人解除隔離 - 生活 兒出國父被罵爆 美女醫鄧惠文揭張上淳處境 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。