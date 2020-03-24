新冠肺炎疫情影響汽車運輸業營運，公路總局採取燃料使用費減半徵收的紓困措施，新竹區監理所指出原定3月開徵的春季營業車汽燃費延至4月徵收，繳費期限至4月30日，若開徵前因車籍異動並繳納的車輛，將會主動退還車主50％補貼金額。

新冠肺炎疫情持續延燒，國外遊客不來台灣觀光，嚴重衝擊觀光旅遊業，遊覽車和小客車租賃業受到的影響最大，公路總局因此公告汽車運輸業109年春季汽車燃料使用費減半徵收。

新竹區監理所所長黃萬益指出，交通部針對受疫情衝擊及影響較大的遊覽車客運業及小客車租賃業，補貼109年車輛牌照稅50％，公路總局已洽財政部及各地方政府稅捐稽徵機關研商確認補貼作業，車主如需了解相關稅務問題，可撥打各地方政府稅務局洽詢。

黃萬益說，今年汽燃費減半徵收對象有，小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業。至於遊覽車客運業的營業車輛，已自去年10月起免徵汽車燃料使用費至今年9月。

車主在4月30日前可持單至金融機構、郵局或超商臨櫃繳費外，為因應疫情也可善加使用「監理服務網」線上繳費，或撥打電話語音4121111、4126666，服務代碼169＃轉帳繳納，或申請約定扣款和電子繳款單，皆不需負擔手續費，免出門可在家輕鬆繳費。

(中時 )