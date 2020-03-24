為發展醫療大數據AI應用及擴充我國醫療AI發展量能，健保署今日與廣達電腦公司林百里董事長共同簽署合作備忘錄，廣達電腦將捐贈健保署人工智慧醫療雲運算整合平台系統，並客製化打造有利健保資料加值的環境，加速AI應用發展。

健保署長李伯璋表示，健保自1995年開辦，每年累積就醫紀錄結構化資料8.5億筆，為全世界唯一全國性醫療影像巨量資料庫，健保也在2018年加入國發會「亞洲矽谷試驗場域計畫」，目前已完成16億筆健保醫療影像去識別化，並於去年6月起開放外界申請健保醫療影像人工智慧應用試辦計畫，研究團隊可利用去識別化的電腦斷層掃描（CT）、磁振造影（MRI）影像發展人工智慧模型。

李伯璋指出，試辦計畫在短短半年的收案期間，已有17家研究團隊申請進場，含醫界10家、學界7家，其中11案有產學合作。各團隊運用健保大數據研發的人工智慧模型包含建置疾病預測參照模式、驗證與校正醫學影像位置與病灶判讀輔助功能、開發術後風險預測模式等多元醫療輔助功能，未來將導入臨床醫療場域應用，為實踐精準智慧醫療的「最佳利器」。

林百里表示，廣達電腦有企業責任，也願意長期協助健保人工智慧發展，為我國人民健康貢獻一份心力。這次健保署與廣達電腦簽訂合作備忘錄，由廣達電腦為健保署客製化「人工智慧醫療雲運算整合平台（QOCA® AIM）」，該平台整合廣達研究院所開發的軟體技術以及高性能的AI伺服器、高延展性的大數據儲存設備等硬體設備，能讓研究人員在平台上運用視覺化簡單操作，執行資料工程、資料分析與機器學習等研發工作。雙方合作希望以台灣高品質的醫療體系與完備的健保巨量資料庫為基礎，共同投入台灣智慧醫療科技發展，發展高效率策略，將AI科技導入健保大數據應用管理。

李伯璋表示，未來健保署亦將朝向系統性收集特定疾病，例如如肺癌、乳癌等主題式醫療資料庫，包含前瞻及回溯性資料，並透過專家使用經驗回饋，建立產、學、醫皆可使用之高品質的資料庫，提供外界全國性健康醫療數據參考，以建置更符合我國民眾需求的疾病判讀、健康預測等人工智慧模組。

(中時 )