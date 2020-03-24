三井不動產集團24日宣佈，將參與MITSUI OUTLET PARK林口旁的「林口媒體園區」複合式商業設施開發案，全案將規劃引進90間店鋪，與MITSUI OUTLET PARK林口現有220間店鋪整合後可達310間店鋪規模，預計2024年開幕。

三井不動產集團在台商業設施開發首案MITSUI OUTLET PARK林口，於2016年1月開幕以來，今年邁入第五年，業績持續表現亮眼並維持逐年成長，去年業績達67億元、年增2.6%；而於2018年12月開幕的MITSUI OUTLET PARK台中港亦在2019第一年即拿下漂亮的成績單，年營業額達50.50億元，兩家店業績總額達117.5億元，成為台灣島內outlet業龍頭。

三井不動產集團「趁勝追擊」，再次宣布參與新北市政府所規劃的「林口媒體園區招商案」投標作業，將於MITSUI OUTLET PARK林口旁的「林口媒體園區」開發複合式商業設施，估計四年後開幕，兩區店鋪整合後可達310間店鋪規模，業績目標上看百億元，至於引進店舖，將會更加強化餐飲、大型專門店、娛樂等品牌的導入。

三井不動產指出，集團強項包括國際品牌、日系品牌、OUTLET品牌商品等，除了增加商品品牌的強度，未來也將與MITSUI OUTLET PARK林口進行營運與服務等的資源整合，以滿足更多消費者的需求。

(工商 )