瞄準個人對企業P2B（Person to Business）金融科技新興市場，遠東商銀Bankee社群銀行BaaP（Bank as a Platfom）攜手台灣聯合金融科技公司「BZNK必可」，由遠銀Bankee提供金流服務，協助BZNK必可打造全台最大企業募資平台。

遠銀表示，Bankee與BZNK必可金融創新首例，為Bankee開放性金融平台再下一城，持續擴大深化與各新創、跨業合作，Bankee社群銀行為新創BZNK必可，提供保護支票權利與金流解決方案，一同開拓P2B支票禁背市場新藍海，預計市場規模可再成長9倍。

遠銀指出，Bankee與BZNK必可以金融專業陣容領銜，由BZNK必可建構完整企業募資平台，打造新創募資、票據融資、不動產融資等服務，為全台中小企業提供一個資金周轉平台，陪伴中小企業成長。同時BZNK必可也透過與Bankee保護支票權利與金流解決方案，為民眾打造更安全、友善、快速的投資環境。

遠銀副總經理戴松志說，遠銀Bankee社群銀行BaaP平台，初衷就是支持新創業者完成最後一哩路，建構完整的商模，運用銀行的服務保護消費者權益，提供更快速便利的金融科技服務。這次合作重點是四大項金融服務介接與一大突破，Bankee BaaP平台提供BZNK必可保護支票權利、資金保管、API互串金流、客戶互導四大項金融服務，幫助BZNK必可突破禁止背書轉讓票據巿場，預期市場規模至少可再擴大9倍。

這個合作案具有重大的意義，不僅僅幫助新創BZNK必可打開全台票據市場，還能間接幫助全台體質健全但單打獨鬥的中小企業，能夠順利從大眾市場募得資金，維持商業運轉，甚至擴張企業版圖持續成長。

BZNK必可創辦人林滄億深表認同強調，台灣中小企業常得面臨付帳快、但收帳票期長的問題，造成生意做得越大、現金流越吃緊，經常面臨週轉資金不足的狀況。BZNK必可企業募資平台就是透過金融科技解決中小企業最大痛點，自2017年創立至今媒合近千件，平均媒合一個案件只要15分鐘，已成功為超過百家中小企業融資6.4億元，月月都在成長。忍痛拒絕90％企業客戶，因為大部分企業的應收帳款是禁背支票，礙於支票指名禁背、禁轉讓，萬一違約無法幫投資者保留這筆錢。

BZNK必可另一創辦人林彥君也說，一直到與遠銀Bankee合作，終於突破這個限制，因其提供開放型金融平台，為跨業與新創提供各類型OPEN API，進行各種金融服務串接，Bankee與他們幫助更多中小企業理念相同，甚至願意客製保護支票權利機制，為民眾建立安全的投資平台，現在是升級到BBS（Bankee BZNK Safety）平台。

中小企業平均應收帳款是75天，對企業來說，常常發生資金來不及應急的情況。BZNK有信心認為，他們必可運用金融科技，提供台灣中小企業更方便的融資管道，企業募資案件通過專業信評審核上架後，企業主最快可以在3天以內收到資金，超過七成用戶當天可以完成媒合。投資者可利用貼現率與應收帳款的差額，獲得更好的投資利潤，運用Bankee完整金流串接服務，投資更加快速方便，運用金融科技創造中小企業以及投資大眾雙贏局面。

(工商 )