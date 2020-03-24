亞洲地區主要股匯市周二同步大漲，主要原因係對美國Fed（聯準會）買債無上限之大灑錢舉措，予正面解讀，其中台股大漲近400點，收復9千點與10年線，加權指數登高9285點；新台幣兌美元方面，早盤一度大升逾1.5角，收復昨日貶值失土，迄午盤仍暫強升1.1角，暫報30.295。

Fed購債無上限，等同挹注股市之短中期資金活水無上限，加上美國10年公債殖利率改寫歷史新低，與台股、港股等不少亞洲新興市場的高股息殖利率概念相比，更顯得新興市場值得長期投資，或係亞洲股匯今百花爭艷，同步大漲主因。

台北時間下午2：15，日股報漲6.19%，另外，澳洲、南韓、上海綜合、滬深300、港股、新加坡、馬來西亞、泰國與印度等市場，也分別上漲4.15%、7.49%、1.4%、1.73%、3.99%、3.4%、2.84%、1.45%及2.31%，不過，仍有越南、印尼與大陸深圳A、B等市場都下挫。

匯市方面，新台幣、泰銖與馬來幣兌美元匯率屬相對強勢地位，尤其是新台幣在台商等資金不斷回流下，使短期匯價欲小不易；另外，日圓、韓圜、澳幣、印尼盾、印度盧比與新元等兌美元則屬弱勢。

其中韓圜疲軟不堪對新台幣仍造成一定程度的負面影響，因為台韓兩國外銷競爭相當激烈，韓圜大貶對我外銷接單將具負向因子，因此尾盤源自央行是否出手干預匯市，還待觀察。

業內人士指出，目前看起來，美國會迄目前雖尚未達成振興經濟救市計畫，但在野的民主黨已深知新冠疫情之急，救市已刻不容緩，因此擬進一步提出2.5兆美元的金援方案，較執政的共和黨的2兆元救市規畫，規模更大，顯示美朝野遲早對全力阻止疫情擴散之救市法案達成共識。

加上Fed大灑錢，使美盤後道瓊期等4大期指開高衝高，目前道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，目前暫報大漲4.65%、4.84%、4.66%與5.38%。顯示今稍晚將開市的道瓊現貨市場，有機會呈報復反彈契機。

台股權值股方面，重量級集團股今悉數收紅，且多係大漲榮景，如台積電、股王大立光、台泥、南亞科、長榮航、台塑四寶、中信金、國泰金、統一、和碩、聯發科及第一金，漲幅相對出色。

(工商 )