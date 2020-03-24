清明節將至，竹東鎮公所配合新冠肺炎疫情防疫政策，公告4月3日停辦109年春祭法會，北埔鎮公所則建議掃墓民眾改為戶外搭棚祭拜，進納骨塔配合量體溫、戴口罩和酒精消毒等防疫措施。

竹東鎮公所希望民眾配合防疫，儘量不要進入生命紀念館，若需進入，必須配戴口罩，量測額溫、噴酒精消毒，保持至少1公尺距離，分批進入。

鎮公所同時針對人潮聚集的商華市場和中央市場，固定每周一下午進行消毒到6月底，也呼籲民眾進市場時，最好戴口罩，做好自身防護，若有身體不適者避免到公共場所。

鎮公所並通知各里和社區，即日起至4月30日止，所有里集會所及社區活動中心暫停對外開放，5月份將視疫情狀況再行通知，目前已繳交使用費的借用單位，基於避免群聚感染考量，亦暫時停止出借。

假日客眾多的北埔老街，鄉公所也利用周一採取消毒措施，北埔遊客服務中心（鄧南光影像紀念館）則實施入館參觀必須測量體溫，加強防疫。

(中時 )