有氧教練潘若迪日前上傳「洗手舞」宣導影片，他平時舞蹈風格帥氣動感兼具，這回為宣導肥皂洗手的重要性破例賣萌，學生與網友紛紛留言，「老師好可愛！」、「超適合授權給每間幼稚園。」、「音樂和動作讓人好開心。」潘若迪笑說：「現在女兒拉拉（潘朵拉）要看卡通前，我都會讓她跳一遍，現在跳得可好了。」為讓女兒徹底防疫，他說：「現在她到家不用人說，立刻洗手，還會用指關節按電梯。」

潘若迪自曝是嚴重潔癖者，「我家地板是白色，我都趴在地上擦地板，保證穿白襪進家門絕對不會黑！」他進一步表示，這波疫情真的不曉得停止時間落在何時，他近日增購紫外線燈箱，只要一天工作行程結束到家，立刻將口罩、手機、鑰匙…等物品放進燈箱內殺菌，「目前雖然沒有其他醫學根據，但紫外線確實能殺菌，這樣我們也用得心安。」

潘若迪近日破例賣萌大跳「洗手舞」宣導防疫。潘若迪表示面對疫情該用正向積極態度。(艾迪昇傳播提供)

新冠肺炎疫情肆虐確診案例不斷攀升，國內確診數直逼200人，潘若迪為考量拉拉的安全，暫時取消所有技能課程，他說：「拉拉有上游泳課和一些不同的課，現在非常時期還是先取消比較好。」他也透露在疫情爆發至今，大幅減少外出機會，更減少外食次數，若有時間會買菜且親自下廚做給女兒吃，「自己煮比較衛生，也顧得到營養均衡。」

(中時 )