WitsView最新電視面板出貨調查報告顯示，2月雖然有新冠肺炎疫情影響，但面板價格上揚及面板廠仍有庫存支應，使得2月電視面板出貨僅小幅月減3.5％，為2,007.3萬片，較年前原本設定目標衰退幅度也從18％收斂至10.2％。預計3月電視面板出貨量雖仍較年前預定的出貨目標減少6.1％，但在疫情對於人力、物流及物料影響趨緩下，出貨量有機會較2月成長14％，達2,290萬片。

前六大面板廠表現來看，華星光電(CSOT)因復工時間最早加上物料充足，不僅受此波疫情影響最小，並在價格及需求雙雙上漲之際，積極衝刺出貨量，2月出貨量月增0.2％達372.6萬片，首次超越京東方(BOE)拿下第一。

京東方(BOE)雖然在疫情爆發後取得特許證，但因各廠位置不一，人力缺口問題比其他面板廠顯著；此外，受到上游零組件(POL&PCB)供給不足影響，多重因素導致京東方2月出貨量月減14.1％至346萬片，退居第二，為2017年6月至今最低點。

惠科(HKC)雖面臨物料短缺，但1月出貨受春節影響遞延至2月，不僅出貨量大幅月增64.7％達260.5萬片，更躍升單月出貨第三。

群創除了後端IC bonding廠復工日期延後，也面臨人力及物料缺乏的問題，導致2月出貨大幅月減15.2％至251.1萬片，位居第四。

韓系面板廠受疫情影響相對有限，三星顯示(SDC)蘇州廠2月雖短暫面臨IC bonding廠人力不足的問題，但因年初面板價格上漲促使三星顯示調高韓國產線稼動率，2月出貨量較1月仍小幅增長1.4％，達205.5萬片，位居第五。樂金顯示(LGD)物料問題不大，唯2月工作天數少加上去年下半年決議收斂韓國LCD TV產線影響出貨表現，2月份出貨月減4.4％至198.3萬片，排名第六，單月出貨量創下歷史新低。

(時報資訊)