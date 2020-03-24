中央流行疫情指揮中心24日表示，因新冠肺炎而受隔離、檢疫者發給每日1000元的防疫補償金，已可於3月23日起受理申請，而照顧者的防疫補償申請將於3月31日起開始受理。但指揮官陳時中強調，地方上因居家檢疫大幅增加，已十分忙碌，而防疫補償金可於受隔離或檢疫結束日的次日起2年內申請，建議民眾無需急於近期申辦。

衛福部社工司司長楊錦青指出，防疫補償對象分為五類，包括：居家檢疫、居家隔離、集中檢疫、集中隔離者以及為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者，必須請假或無法從事工作的家屬，五類對象均可申請每日1000元的補償金。

申請條件上，當事人還需沒有違反隔離或檢疫相關規定，此外若當事人在隔離期間未領有薪資或依其他相關性質補助才能申請，同時隔離期間若遇國定假日、例假日，也不在補助天數內。

申請方式可採書面郵寄、臨櫃或線上申辦，臨櫃方式可向受隔離或檢疫結束時之所在地直轄市、縣市政府申請。

(中時 )